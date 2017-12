Vous êtes à la recherche de musiques punchy, libres, inventives, sans tabous ni œillères? La Source a pensé à vous en proposant ce jeudi dès 20H30 une soirée punk noise au… PoiL entre le détonant trio lyonnais et le Québécois Violett Pi.

Impressionnant et délirant, PoiL abrite trois musiciens qui ne connaissent pas l’interdit et voguent au gré de leurs projets de musiques libres en groupe punk. A la fois combo rock, ensemble de musique de chambre, usine au bord de l’explosion, groupe de potes… le trio résiste contre la musique imberbe, mêle virtuosité et folie brute, évoquant à la fois Zappa, Frédéric Chopin et Charlie Chaplin. Dans le public, les têtes bougent, et les cris fusent. Jubilatoire et trapu!

Capharnaüm artistique, électro aimant à courant alternatif, complexe et déroutant… Les qualificatifs ne manquent pas pour tenter de décrire VioleTT Pi, cet indescriptible énergumène québécois. Toujours aussi parfaitement déjanté, VioleTT Pi est de retour, trois ans après la sortie de eV, avec Manifeste contre la peur, un album plus mature, plus subtil et toujours tout à fait punk. Selon lui : ”L’équilibre dans une démarche artistique n’a pas sa place. Il apparaît comme une limite. L’œuvre lancée devant le public ne devrait pas posséder de frontière…”

PoiL + Violett Pi, c’est le jeudi 14 décembre à la Source.

