Rien de prévu pour votre 31? Tout va bien, le Pasha Disco Club revient à la Salle Noire pour accueillir en beauté la nouvelle année au son endiablé du grand orchestre de Pasha Petrovich et de ses hits disco/funk venus du froid sibérien. Oubliez vos chapkas, faites étinceler la boule à facettes, enfilez vos pattes d’éph’ et laissez vous emporter par la fièvre du dimanche soir!

Venez onduler sur les plus grands tubes Disco/Funk que la terre n’ait jamais porté – de Donna Summer à James Brown, en passant par Vopli Vidopliassova, T-ara (티아라 – 보핍보핍), Bonney M, Пеп-си (Pep-see), ou encore Florin Salam et Falco!

Et suivez en filigrane l’aventure drôle et méconnue de la « Disco Propaganda » (ou la conquête de l’Est par la musique Disco) : les descendants illégitimes de Raspoutine, fondateurs du Pasha Disco Club, vous commentent cette aventure hors du temps entre Minsk et Tokyo, sur fond des derniers hits Biélorusses ou Coréens.

Clou du spectacle, assistez à l’élection du Pasha (le meilleur danseur-assis) et de Miss Pasha qui aura fait du dancefloor sa Datcha!

Le Pasha Disco Club, c’est le dimanche 31 décembre dès 20H à la Salle Noire

Et gardez une oreille sur le 90.8 pour gagner vos places!