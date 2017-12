Les fêtes approchent, alors, pour mieux vous préparer à la digestion de la bûche et du chapon en famille, on vous propose de profiter de la douceur d’une soirée pop enchanteresse à la Source jeudi prochain dès 20H30, avec Peter von Poel et Scampi.

Peter von Poehl est de retour avec Sympathetic Magic, son 4e album, assurément le meilleur à ce jour! Celui-ci ravira tous ceux qui apprécient les grandes chansons du Suédois et les arrangements aventureux. Mixée par Peter Katis (The National), enregistrée entre Malmö, Paris et Stockholm, cette nouvelle collection de pépites pop résolument psychédéliques fait la part belle aux claviers millésimés des années 60 et 70.

Rappelant Morcheeba, Massive Attack ou CocoRosie, Scampi nous offre un espace suspendu entre une voix sucrée et fraîche, un ukulélé, un guzheng et des sonorités organiques sombres et sensuelles. Les compositions nous font voyager, entre minimalisme et sophistication, dans un univers planant et captivant. Teinté de hip-hop, de world et de rock progressif, sur un fond toujours marqué trip-hop, Do You Know Yourself ? écrit une nouvelle page à l’histoire de Scampi.

Peter von Poehl et Scampi, c’est jeudi 21 décembre dès 20H30 à La Source.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!