Prêts à vous laisser happer par les sonorités mystiques et cristallines émanant des percussions d’Ingar Zach ? Alors plongez dans le grand bain des musiques expérimentales mardi prochain dès 19H30 à la Source, pour une soirée exploratoire coorganisée avec l’association COREAM.

Musicien emblématique de la scène expérimentale norvégienne, Ingar Zach maîtrise une vaste gamme de sons et de rythmiques qu’il module et exécute de façon précise et méticuleuse. Vivant maintenant à Madrid, il se concentre sur son projet de percussions solo et ses ensembles réguliers comme Dans les arbres, Huntsville ou La peinture murale, pour en nommer quelques-uns.

Il s’est consacré à la musique expérimentale et à la musique folklorique pendant les vingt dernières années et tourne et enregistre en Europe, au Canada, aux USA, en Amérique du Sud et en Asie. Il a fondé le label norvégien pour la musique improvisée, le SOFA, avec le joueur de guitare, Ivar Grydeland en mai 2000.

Ingar Zach, c’est le mardi 19 décembre dès 19H30 à la Source

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!