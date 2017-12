Une soirée toxique et endiablée à base de blues, de garage et de pop décapante, ça vous branche? Alors c’est à la Bobine que ça se passe, mercredi prochain dès 20H30, pour un rendez-vous bouillant avec Fai baba et Grace Lee.

Du garage psyché qui s’emballe au blues toxique en passant par la pop espiègle aux refrains magiques : Fai baba, rêveur intrépide, brouille les cartes au gré de mélodies hors pistes. Sur scène le cocktail devient décapant, laissant la musique suivre son cours impétueux, planant et imprévisible. Étonnant et survolté, Grace Lee lancera les hostilités avec sa fougue communicative… Une chaude soirée en perspective!

Fai Baba + Grace Lee, c’est le mercredi 13 décembre à 20H30 à la Bobine

Plus d’infos sur le site de la Bobine

