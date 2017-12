Et oui, comme toutes les bonnes choses ont une fin, les permanents de la radio se retirent dans leurs grottes respectives pour profiter de cette fin d’année et reprendre des forces pour bien commencer 2018.

Concernant les ondes, n’ayez crainte, rien ne change, on reste sur la grille habituelle, avec des émissions enregistrées en amont et programmées par Chris, des rediffusions du semestre ou des animateurs qui viendront faire leur direct malgré les vacances ! 🙂

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et à vous donner rendez-vous le 8 janvier 2018.

En espérant qu’une de vos bonnes résolutions consiste peut-être à venir rejoindre les rangs de la radio ?

A très vite sur le 90.8,

L’équipe des permanents de la radio.