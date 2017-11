Alors que l’hiver approche, vous sentez monter en vous le besoin de vous défouler et de faire monter la température au son des guitares et de lignes de basses puissantes et catchy? Tournez-vous donc du côté de l’Ampérage à l’occasion de la release party de Sunshadows ce samedi pour découvrir et soutenir la scène régionale, pour une soirée tout en hybridations planantes, sombres voire musclées entre rock et electro.

Au programme :

Commençons par Sunshadows, qui vous invite, pour la sortie de son EP, à plonger dans un univers parallèle de chaleur froide et de machines organiques. Son atmosphère est changeante, sa position instable. Exposée à la lumière du Rock, la surface des Sunshadows est creusée de riffs électriques, tannée de notes aériennes, teintée de poussières électroniques. Le tempo vous prend dans son battement car son cœur est de feu. Le trio guitare/basse/batterie Rejo, Dej, Matt, ont les pieds sur terre et vous lancent en orbite sur l’horizon!

Puissance et mélodie, voilà l’équation du métal d’Holophonics.

Le groupe développe une musique percutante et aérienne, des compositions efficaces, aussi accessibles que travaillées, la signature des cinq musiciens qui forment le groupe. Exigeants et inspirés, ils enchaînent depuis deux albums les hymnes façon rock-métal US renouvelé.

Holophonics, c’est une production studio soignée et du live musclé. Les grenoblois livrent sur scène de l’énergie pure. Une réalisation rigoureuse et maîtrisée, un son, au service d’un set enivrant, conduit à un rythme d’enfer. Le résultat est implacable.

Avec Worshipers, on bascule du côté rugueux de l’ électro : ce duo live oscille entre drum’n’bass/jungle, techno dure, dirty electro…

Né entre les massifs du Vercors et de la Chartreuse, Arfang est un drôle d’oiseau qui a décidé d’abandonner la première lettre de son nom originel pour se fondre dans la toundra Alpine.

Moins silencieux que ses congénères du Nord, il s’adapte pour survivre et suivre sa trajectoire, alternant battements d’ailes et vols planés, naviguant entre ambiances hypnotiques rock et mélodies pop, le tout mâtiné de stoner.

Arfang, c’est un trio qui affirme sa singularité et nous assène un rock hybride sans concession à base de riffs lourds et cinglants dans la langue de Molière.

Sunshadows + Worshipers + Holophonics + Arfang, c’est samedi 18 septembre à 20H à l’Ampérage.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!