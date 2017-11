Alors que les enjeux féministes reviennent en force dans le débat public, La Source et l’association 20H30 vous invitent vendredi soir dès 19H30 à décaler votre regard et à tourner vos oreilles vers un horizon trop souvent ignoré lorsqu’on parle de musique : le monde arabe et ses figures féminines.

Pour déconstruire les préjugés et donner un visage à ces artistes militantes dans leur diversité, Jacqueline Caux, cinéaste, écrivain et femme de radio, proposera une « conférence vivante » multimédia, suivie du concert de Kamilya Jubran, compositrice et joueuse de oud palestienne versée dans la musique classique arabe – à partir de laquelle elle tresse le fil d’une modernité singulière – et portant haut et fort l’étendard d’une résistance politique où son art transcende et subvertit toutes les dominations.

La soirée spéciale « Les Bads girls du monde arabe », c’est vendredi soir dès 19H30 à la Source!

