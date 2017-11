Cette année encore, Radio Campus Grenoble est partenaire de la Maison de l’Image, qui organise du 1er au 26 novembre la cinquième édition du Mois de la photo à Grenoble.

L’invité d’honneur est Peter Bauza, photographe allemand, qui présente Copacabana Palace.

Ce travail, qui a remporté de nombreux prix dont le World Press photo et le Visa d’or au festival Visa pour l’Image, raconte l’histoire silencieuse de la lutte pour la survie que mènent des millions de brésiliens en situations très précaires. Alors que le pays traverse l’une de ses plus sévères crises économiques et politiques, Rio de Janeiro se transforme pour accueillir les jeux Olympiques 2016.

Mais quelle place est accordée aux sans terres ? C’est ce que questionne Peter Bauza à travers d’images saisissantes.

En parallèle de cette exposition phare, d’autres séries photographiques seront présentées au public grenoblois :

– les travaux des lauréats de l’appel à photo annuel : Yann Bigant, Elisabeth Blanchet, Jean-Felix Fayolle, Andrea Fortunato et Vincent Lecomte.

– une Carte Blanche dédiée cette année à l’Arménie avec les deux photographes émergeants Eric Grigorian et Tatevik Vardanyan.

Les dates à retenir

* Vernissage jeudi 2 novembre à 18h30, en présence des artistes

Peter Bauza ainsi que les autres 7 artistes, seront est disponibles pour une rencontre avec la presse en marge de l’exposition ce jeudi 2 et le samedi 4 novembre.

* Conférence : Brésil l’envers du décors

avec Peter Bauza et Manuel Houssais, journaliste à France Blue Isère

à la Plateforme. Plus d’info

* Rencontre : regard sur la jeune photographie arménienne contemporaine

avec Eric Grigorian, Hrant Khachatryan et Tatevik Vardanyan

à la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné. Plus d’info

Le Mois de la photo 2017, c’est de multiples rendez-vous, reprenant d’autres formes culturelles : conférences, rencontres-débats, projections, animations artistiques et pédagogiques associant de nombreux partenaires grenoblois pour en faire un événement remarquable. Retrouvez les informations dans le Programme en version numérique.