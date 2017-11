Malgré le froid ambiant vous gardez le sang chaud? Eux aussi! Jeudi prochain dès 20H30, un vent de révolte consciente soufflera sur la Source, qui accueillera, avec La Rumeur et La Canaille, un plateau de hip hop hardcore libre, subversif et fortement engagé.

Depuis 1997, Ekoué, Hamé, le Bavar, Mourad et les DJs Soul G et Kool M. forment La Rumeur, groupe de hip-hop qui définit son rap comme du « rap de fils d’immigrés » par opposition au rap français et prenant à contre-pied les schémas habituels dictés par l’industrie du disque. Après quatre albums entre 2002 et 2012, des mixtape, EP et sept maxis, La Rumeur revient en force en 2017 avec un film qu’ils ont réalisé et co-produit, Les derniers parisiens (sorti en février) et un nouvel album début 2018.

Après ses passages avec Zone Libre PolyUrbaine et 99, Marc Nammour alias La Canaille revient pour nous proférer sa parole libératrice. Artiste underground et poète politique, son verbe n’est jamais très éloigné du bitume. Libanais exilé dans le Jura ouvrier, il ne se laisse enfermer dans aucune étiquette et poursuit une voie singulière dans le hip-hop français. Après Une goutte de miel dans un litre de plomb en 2009 et Par temps de rage en 2011, il a sorti son 3e opus La nausée en septembre 2014. Son dernier album 11.08.73 est sorti en juin 2017.

La Rumeur et La Canaille c’est le jeudi 23 novembre dès 20H30 à la Source…

