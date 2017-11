Un sérieux besoin de dépaysement se fait sentir dans la grisaille ambiante? N’ayez crainte, l’équipe de la Source a pensé à vous et vous prépare, ce mercredi dès 20H30, une soirée chaleureuse placée sous le signe d’un groove voyageur, des Sénégalais du Dieuf-Dieul de Thiès, pour un retour très attendu, aux rythmes caribéens de Mango Time.

Fondé au début des années 80 au Sénégal, le Dieuf–Dieul de Thiès est de retour après plus de 30 ans d’absence ! Redécouvert par Adamantios Kafetzis et son label Teranga Beat qui ressuscite les trésors perdus de la musique mandingue, Dieuf–Dieul de Thiès a sorti Aw Sa Yone Vol. 2, une perle musicale au groove puissant. Ses chansons, aux rythmes traditionnels, sont inspirées des musiques populaires de différentes régions du Sénégal, mêlant chant, guitare, section de cuivres et percussions. Il en résulte un mélange explosif et psychédélique à l’identité forte et généreuse, entre afro-mandingue et afro-jazz teinté d’afro-cubain.

Si la musique des Caraïbes est riche et très diverse, il existe pourtant une âme commune à celles de Cuba, de la Jamaïque, de Trinidad ou encore de la Martinique, qui illumine ces sonorités. Epris de calypso, Mango Time voyage d’une île à l’autre, avec une formation résolument acoustique et un penchant pour le côté rural de ces formes musicales, sans négliger les stars (Lord Kitchener, Lord Flea, Mighty Sparrow), souvent émigrées dans le Londres bouillonnant des années 50 et 60.

Dieuf-Dieul de Thiès et Mango Time, c’est à la Source le mercredi 29 novembre dès 20H30!

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!