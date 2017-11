Envie de vous perdre les yeux fermés mais les oreilles grandes ouvertes dans la sublime mélancolie qui émane du folk de Conny Ochs? Ça tombe bien, Campus Grenoble, le Collectif midi/minuit et les productions Voix de garage vous donnent rendez-vous lundi prochain dès 20H au Petit 38, 38 rue Saint Laurent à Grenoble pour un concert magnétique et intimiste.

En 3 albums solo plus deux en collaboration avec le guitariste chanteur Wino Weinrich (la légende du Doom / Stoner / Heavy Psychédélique), l’allemand CONNY OCHS a démontré qu’il est à la fois un brillant compositeur mais aussi un excellent interprète. Son jeu de guitare atypique et sa voix caractéristique donnent de l’épaisseur et de la distinction à sa musique.

Mélangeant Dark Folk, Death Country, Psychédélisme à quelques éléments de Pop Indie avec parfois la rage héritée du Punk, CONNY OCHS surprend et passionne. Malgré la forme solo, sa musique est riche, profonde et complexe, ce qui n’a rien d’étonnant vu son passé au sein de groupes mais également comme compositeur de bandes sons.

Ce qui explique que depuis ses débuts solo en 2010 il n’a jamais cessé d’enregistrer, et de tourner à travers le monde (notamment aux Usa, au Japon et bien sûr en Europe). Adoubé par ses pairs, soutenu par les médias de goût, chacune de ses apparitions contribue à lui faire gagner de nouveaux fans !

Retrouvez Campus Grenoble en direct du Petit 38 avant le concert, pour un échange avec l’artiste et une rencontre avec le collectif qui anime le lieu.

Conny Ochs en concert, c’est lundi prochain, 20 heures précises, au Petit 38, 38 rue Saint Laurent à Grenoble!

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement…