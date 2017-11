Partants pour une soirée électro surprenante et délicate, en compagnie du bricoleur de génie Chapelier Fou et de Petit Fantôme ? Alors direction la Belle Electrique ce vendredi dès 20H pour vous laisser dériver vers des horizons musicaux trop peu explorés…

Projet solo de Pierre Loustaunau, multi-instrumentiste issu notamment de François & the Atlas mountains, Petit Fantôme ouvrira la soirée avec son dernier album, Un mouvement pour le vent, qui oscille élégamment entre pop romantique et noisy brumeuse.

De quoi laisser le champ libre aux expérimentations sensibles et singulières de Chapelier fou, funambule scénique désormais bien installé dans le paysage musical français, qui invitent le public à une rencontre poétique mêlant séquences instrumentales et compos électros oniriques, aux confins du minimalisme, d’un hip-hop atmosphérique et d’une world music trippée!

Chapelier fou + Petit Fantôme, c’est le vendredi 1er décembre à 20H à la Belle Electrique…

Plus d’infos sur la page FB de l’événement

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!