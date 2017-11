A l’approche des fêtes, l’association Plege vous fait un beau cadeau en rouvrant ce dimanche dès 20H30 les portes du Ciel le temps d’un concert électro sombre et sensuel en compagnie des Américains de Boy Harsher et des Grenoblois de Krogshoy.

Depuis quelques temps, les années 80 reviennent en force infuser de nombreuses compositions électroniques de leurs ambiances mélancoliques, et la musique de Boy Harsher en témoigne avec subtilité et élégance, sans jamais oublier la danse. Cold wave, EBM ou encore noise, autant d’influences que le talent du duo (Gus Muller à la production et Jae Matthews au chant) digère et transcende pour proposer une synth-pop singulière, dont l’indéniable pouvoir immersif évoque le cinéma, univers dont tous deux sont proches et dans lequel ils vous plongent l’air de rien.

Ne manquez pas la première partie, pour un live inédit du side project Krogshoy, qui réunit après une résidence au Ciel deux figures de proue de la scène indé grenobloise, Bleu Russe et Lynhood.

Boy Harsher et Krogshoy, c’est au Ciel dès 20H30 ce dimanche!

Plus d’infos sur la page FB de l’événement…

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!