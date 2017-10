En ce jour d’Halloween, focus sur une proposition gracieuse, sublime et quelque peu déviante de la Bobine, qui vous invite ce vendredi dès 20H30 à vous joindre à un cérémonial blues/folk crépusculaire, conduit par les talentueux officiants William Z Villain et Raoul Vignal.

William Z Villain, tout droit surgi du Wisconsin, viendra présenter, à 26 ans à peine, son album éponyme, un des plus beaux de l’année dans ce style blues/folk où il excelle et trace un sillon singulier. Guitare et percussions world produisent ainsi, mêlées à sa voix tout en insaisissables contrastes, un son hypnotique, entraînant et à l’ironie aussi fascinante qu’inquiétante.

Et pour introduire ce drôle de sorcier, le lyonnais Raoul Vignal viendra distiller à vos oreilles le nectar de ses mélodies délicates et épurées, levant du même coup le voile sur un premier album sensible et séduisant, où son doigté de guitariste fait merveille.

William Z Villain et Raoul Vignal c’est vendredi 3 novembre dès 20H30 à la Bobine.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!

Plus d’infos sur la page FB de l’événement….