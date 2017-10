Prêts à tout donner sur du gros son qui tache? Dans ce cas, c’est à l’Epicerie Moderne de Feyzin que ça se passe, lundi prochain dès 20H, pour une soirée Noise/Hardcore en très rugueuse compagnie, avec Unsane et Alabaster.

Chez UNSANE il n’y a pas que les pochettes qui sont sanglantes, la musique aussi !

Depuis 30 ans le trio new yorkais bâtit un mur du son qui n’a comme but que de vous martyriser les oreilles et le cervelet. Mais qu’est-ce qu’ on aime ça ! Le plus noir de la Noise !!!

ALABASTER, groupe hexagonal au son pour le moins physique et énergique réunissant d’ex et actuels membres de Sofy Major et d’autres groupes français, se produira en ouverture de cette chaude soirée à l’occasion de la sortie de son premier album!

Unsane et Alabaster c’est lundi dès 20H à l’Épicerie Moderne de Feyzin!

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!

Plus d’infos sur le site de l’Épicerie Moderne…