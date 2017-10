Ce jeudi à 20H30, une superbe plongée musicale en terres d’improvisations poétiques décalées vous attend à la Bobine. Venez donc surprendre vos oreilles avec Pelouse et Nuage fou et décollez pour un trip envoûtant!

Pelouse, nouveau projet du chanteur et comédien Xavier Machault, viendra présenter son premier album, dessinant un pont entre le rock indé et la chanson contemporaine. Violoncelle, saxophone et claviers conjuguent sonorités acoustiques et électroniques pour porter le public à un délicieux vertige, accru par la dimension surréaliste des textes.

De leur côté, les membres de Nuage fou reviennent sur la scène de la Bobine proposer leur dernier opus, entre voyage mélodique séduisant et microédition soignée. Leur minimalisme captivant vous transportera, au gré des images frappantes nées de la plume poétique épurée de Julien, soutenues par la basse inventive de Martin, dans une évasion aux bienfaits que l’on voudrait sans fin.

Pelouse et Nuage fou, c’est le jeudi 26 octobre à 20H30 à la Bobine!

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!

Plus d’infos sur le site de la Bobine…