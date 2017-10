D’après une étude récente et sérieuse que nous ne saurions plus citer, il est recommandé de faire le plein de bons sons en arrivant en novembre, pour pallier le manque crucial de soleil du début de l’hiver. Afin de prendre soin de vous et de votre santé, Campus Grenoble vous a concocté un beau cocktail de sons vitaminés pour finir l’année en beauté !

♪♫☼♫ Le 16 novembre, retrouvez la première session des Invisibles, au Petit 38, dès 19h30. Un voyage auditif au cœur du field recording (ou paysages sonores) proposé par Campus en partenariat avec Denis, de Là haut dans l’océan.

Au programme : Étirer ses oreilles, trouver ce qui gratte, ce qui plaît, ce qui peut émouvoir aussi parfois. Une heure d’écoute dans une ambiance tamisée et un live tissé d’un patchwork de sons enregistrés spécialement pour l’occasion par Denis qui remixera tout ça en direct.

Détente et reconnexion aux forces de la nature as-su-rées !

Evènement gratuit, seule l’adhésion au Collectif Midi/Minuit est demandée, soit 2€.

♪♫☼♫ Le 24 novembre, Pop en Stock débarque avec une émission spéciale « Docteur Who » en direct et en public de l’Amphi 4 du bâtiment Stendhal, dès 13h. La série britannique diffusée depuis le début des années 60 met en scène le plus célèbre des docteurs (après Docteur Queen, bien entendu) qui voyage à travers le temps.

Evènement gratuit, sans obligation d’achat. Attention : l’abus de sons est bénéfique à votre santé. Pour toute question consulter votre médecin mais surtout l’équipe de Campus Grenoble sur contact@campusgrenoble.org.