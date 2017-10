En ce bel été indien, vous n’êtes pas contre une soirée de concerts à l’énergie furieuse et planante? Alors rendez-vous à la Bobine ce vendredi dès 20H30, pour explorer en compagnie de trois jeunes groupes sulfureux des horizons musicaux sans frontières, aux confins du post-rock, de la noise, du rock psyché et du stoner.

On commence avec VLOSTOK, le quatuor grenoblois dont le Post Rock aime s’additionner d’influences venant du progressif. Une musique instrumentale ambitieuse mais jamais chiante. Une sorte de croisement de Math et de Post Rock tendu et intense.

Les parisiens de The PSYCHOTIC MONKS prennent la suite et montrent que la valeur n’attend pas le nombre des années ! On qualifiera leur musique d’Acid Punk et on aura raison ! Pas mal de Psyché Kraut Art Rock d’Indie Rock 90 de Pop très Noisy, une petite louchée de Punk, on secoue bien et on sert le plus chaud possible!

On clôturera en beauté avec les belges de IT IT ANITA. Leur nom claque comme un uppercut de Mike Tyson jeune. Leur musique aussi ! Entre Indie Rock Post Punk et Noise 90. Ça savate mais on n’oublie pas pour autant les mélodies. Surtout pour les bousculer et les mal traiter.

It it Anita, The Psychotic Monks et Vlostok, c’est vendredi dès 20H30 à la Bobine!

