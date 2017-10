Envie d’une soirée Blues/Rock originale et atypique? Alors prenez le chemin de la Source à Fontaine ce jeudi dès 20H30!

HEYMOONSHAKER c’est vraiment une sorte de cocktail inédit car ils mélangent dans leur shaker musical le Hip Hop, le Rock et le Blues. Et le résultat est non seulement digeste mais très savoureux ! En plus ça fait plaisir de retrouver un groupe qui construit sa musique sur la Beat Box ! Leur nouvel album est un live, ce qui dit à quel point ce groupe est intense sur scène et à l’aise dans l’exercice!

Avec en ouverture une gloire locale, le QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE, rien que le nom dit tout ! Sur scène, seul avec ses machines, il touille un Blues bizarroïde et futuriste !

Heymoonshaker et Quintana Dead Blues Experience, c’est jeudi dès 20H30 à la Source!

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!

