Si votre perception du hip-hop se résume à l’opposition hexagonale un brin réductrice entre old school soulful et engagée et insouciance frondeuse d’une nouvelle scène dopée à l’autotune et/ou aux lourds beats trap, alors il est temps d’explorer de nouveaux horizons sonores. C’est ce que vous propose la Bobine ce jeudi dès 20H30 en vous plongeant en pleine noirceur noisy avec les très attendus DÄLEK qui seront secondés pour l’occasion par The Labrats Bugband.

DÄLEK, les maîtres du cross over entre le Hip Hop le plus noir et le Rock le plus Noisy, reviennent du New Jersey pour semer leurs graines de révolte consciente. Leur dernier album en date est sans doute leur meilleur et sur scène c’est le feu !

La soirée ne devrait pas commencer dans la tristesse grâce aux Suisses de The LABRATS BUGBAND, qui ont été élevés dans le réseau des squats qu’ils sillonnent à travers toute l’Europe depuis une paire d’années, tout juste le temps d’affûter leurs samples, leurs textes et leur flow précis et incisifs.

DÄLEK et The Labrats Bugband, c’est jeudi 2 novembre dès 20H30 à la Bobine.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!

Plus d’infos sur la page FB de l’événement….