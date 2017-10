Tentés par une soirée anniversaire en terres musicalement exotiques? Poussez donc la porte de la Bobine ce vendredi dès 20H30, pour souffler les dix bougies de Born Bad Records, label rock français défricheur et marginal se tenant résolument à l’écart de la hype et des étiquettes, en compagnie de deux de ses nouvelles signatures, Cannibale et Le Villejuif Underground.

CANNIBALE est un quintet à l’énergie vorace dont les membres puisent des rythmes caribéens dans la collection de leurs parents et les mêlent au psychédélisme de leurs grands-parents avec comme résultat : une sorte de Rock qui donne envie de se déhancher et de faire valser les filles en plein trip post-millénariste!

LE VILLEJUIF UNDERGROUND, c’est le nom derrière lequel se cache la collaboration détonante entre un Australien émigré à Paris et trois jeunes Français. Ils pratiquent une sorte d’Art Rock amalgamant de nombreuses (très nombreuses) sources d’inspirations qui finalement semblent plutôt venues de New York…

Cannibale et Le Villejuif Underground, c’est vendredi dès 20H30 à la Bobine!

