Pour la sixième édition entièrement gratuite de son festival de rentrée, proposée du vendredi 08 au dimanche 10 septembre sur l’esplanade du Musée, Mixlab, association gestionnaire de la Belle Electrique, vous invite à trois jours et deux nuits d’expériences musicales chargées en émotions, le tout ponctué de conférences, d’ateliers et de rencontres. Envie d’en savoir plus? Suivez le guide!

L’équipe de Jour et Nuit s’est fait une spécialité (plutôt bienvenue pour un festival où la musique électronique a la part belle) de mixer les propositions artistiques et les publics, en faisant en sorte, d’ateliers pratiques et ludiques en séances plus réflexives, que les Grenoblois s’approprient leur ville et ses énergies créatives sur un mode à la fois festif et dynamique.

Et ça démarre fort, le vendredi soir dès 18h15 à l’Esplanade du Musée de Grenoble avec un plateau rock français alliant efficacité et poésie qui verra la pop langoureuse de Radio Elvis succéder aux guitares explosives et enfiévrées des Nantais de Ko Ko Mo.

A 21H, place aux musiques électroniques, avec des invités de marque : Space Dimension Controller et ses mélodies synthétiques et vaporeuses surgies d’un passé étrangement futuriste pour ressusciter le Saint-Esprit du groove, le talentueux et prolifique producteur Young Marco, adepte de sélections puissamment oniriques mêlant house cotonneuse et ambient planante, et, cerise sur le gâteau de cette copieuse soirée d’ouverture, un set de Lone, touche à tout de génie conjuguant dans des mixes aussi éclectiques qu’inventifs house, hip-hop et techno.

Retour à l’Esplanade du Musée le lendemain dès 17h, pour découvrir la pop électronique éthérée et mélancolique du trio grenoblois La Marine. Changement de cap ensuite, avant de voguer vers des horizons soulful et hip-hop, en compagnie de Sly Johnson, ex Saïan Supa Crew et vocaliste hors normes, et de Charles X, crooner et rappeur qui perpétue avec force et élégance la tradition des grands chanteurs afro-américains.

La soirée se poursuit en faisant une fois encore la part belle aux musiques électroniques, sur leur versant aussi séduisant qu’exigeant. A charge à Leo Pol, tout frais résident des soirées parisiennes Concrete, de faire monter l’ambiance avec sa deep house très funky, avant que Steffi et Virginia, DJs régulières au fameux Panorama Bar berlinois ne prennent le contrôle des platines, entre house charnelle et techno imparablement dansante. Et si vous restez sur votre faim après les dernières notes, pas de panique, vous pouvez rejoindre l’Ampérage et profiter jusqu’à l’aube d’un after 100% talents locaux organisé avec The Dare night!

Repos dominical oblige, le troisième jour c’est une journée tranquille et familiale qui vous attend, s’ouvrant dès 15h30 par un concert jeune public proposé par Rio Clap Clap et conclue par le projet Sir Jean & NMB Afrobeat Experience, issu d’une rencontre entre le chanteur sénégalais aux collaborations multiples et ce collectif de musiciens passionnés de sonorités chaleureuses et cuivrées venues d’Amérique et d’Afrique.

Enfin, Jour et Nuit, au-delà de sa programmation musicale, fait de la culture un élément de réflexion et d’ouverture sur des mondes nouveaux. Deux exemples de cette volonté : la journée de rencontres du 8 septembre au Musée de Grenoble, consacrée à la manière dont culture et numérique transforment la ville, et les ateliers « Petits Reporters », organisés dans l’après-midi du samedi et du dimanche pour les enfants comme autant d’initiations à l’interview en partenariat avec Radio Campus Grenoble et l’association Des nuées de sens.

Le festival Jour et Nuit, c’est du vendredi 08 au dimanche 10 septembre, sur l’Esplanade du Musée de Grenoble!

Toutes les infos sur le site du festival…