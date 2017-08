Du jeudi 17 au dimanche 20 Août prochain, un vent de fraîcheur musicale sans frontières ni œillères soufflera sur la cité malouine à l’occasion de la 27e édition de la Route du Rock.

Tout commence l’après-midi par des sessions musicales gratuites en partenariat avec Arte concert sur la plage, au pied des remparts. Retrouvez entre autres l’ambient onirique du Comte et les malicieux bricolages électroniques de Prieur de la Marne, découvert dernièrement sur France Culture.

Pour vos soirées, préparez vous à des traversées au long cours plus ou moins houleuses : prenez la vague en douceur le jeudi en compagnie du fantaisiste et inclassable Alex Cameron, de la pop/folk élégante et délicate d’Andy Schauf et du surf rock revigorant d’ Allah-Las.

Le lendemain, on remet les voiles tranquillement avec un début de soirée vaporeux proposé par Froth , suivi du blues rock luxuriant de Foxygen, qui laissera place à l’univers poétique de l’iconique PJ Harvey. Il vous faudra ensuite oublier toute sensiblerie au vestiaire si vous souhaitez rester dans le tempo d’une soirée qui va se durcir (à l’image du punk sous testostérone d’Idles ou du garage surpuissant de The Oh Sees). Et ne comptez pas sur la DJ Allemande Helena Hauff, adepte d’une dark techno vintage et musclée, pour relâcher la pression! Le repos viendra enfin, la tête dans les étoiles, à l’écoute du set planant de DJ Shadow.

Le samedi sera également riche en temps forts, parmi lesquels la noisy pop de The Jesus and Mary Chain ou encore le mariage classieux de l’électronique et du rock sous le signe d’un groove imparable que serviront pour conclure cette folle session nocturne les frères Dewaele pour la reformation de leur projet Soulwax.

Arrivée à bon port garantie le dimanche, guidés par les douces ballades de Mac Demarco , puis emportés par l’énergie fiévreuse et mélancolique d’Interpol, de retour après leur concert marquant de 2001. A ne pas manquer non plus, le talent protéiforme de Ty Segall, dont le son garage oscille entre intimisme et brûlots rock furieux. Enfin, à charge au fameux duo de DJs et producteurs italiens Tale of Us de clore la soirée et le festival grâce à leur techno mélodique puissamment évocatrice.

La Route du rock, c’est du 17 au 20 août à Saint-Malo!

