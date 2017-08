Tentés par deux jours de festival rock sous chapiteaux avec camping gratuit et animations, le tout dans le cadre idyllique de la petite vallée de la Sye, au pied du Vercors? Pour sa 9e édition, du 25 au 26 août, l’équipe du Freakshow festival a pensé à vous!

Avec ce rendez-vous axé découverte à la sélection très sûre, attendez-vous à une programmation pointue et réjouissante vous embarquant dans un rodéo furieusement underground, à cheval entre noise, punk, heavy, psyché, garage, wave et expérimental.

Quelques jalons pour se repérer dans la vingtaine d’artistes au programme : le vendredi, venez écouter avec les Londoniens de Bad Breeding (Anarcho/Punk/Noise) et leur signature sonore aussi sombre qu’intense. Le même jour, retrouvez Noyades et leur noise rock acid (découvert récemment au B-Face de Varces) pour une virée électrique ouverte à tous les vents, à coups de basslines rageuses et de riffs distordus.

Le lendemain, vous pourrez voir ou revoir les Anglais de Total Victory et leur Art rock réinventant avec talent le répertoire musical de leurs comparses british, de The Fall à Part Chimp, eux aussi présents sur le festival.

Le Freakshow festival, c’est du 25 au 26 août à Gigors et Lozeron, dans la Drôme!

