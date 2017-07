Attention, une nouvelle proposition explosive déboule dans votre été pour votre plus grand bonheur! Envie d’un festival diversifié mettant à l’honneur la scène musicale indépendante locale? Nous avons ce qu’il vous faut!

Le Futuréel festival, organisé le 22 juillet à Izeaux (à moins de 40 kilomètres de Grenoble ) par trois amis originaires de la région, vous fera danser pour sa première édition sur de la house, de la techno, du rock, du hip-hop ou encore de la funk.

Retrouvez, parmi la douzaine d’artistes présents tout au long de la journée, De Guy and the Princeton Believers (Soul/Funk), Et après? (Hardcore Grunge), Julie Bally (Rock), PGHN (Techno) et bien d’autres!

Le Futuréel festival, c’est à Izeaux le 22 juillet dès 13H.

Plus d’infos sur la page Facebook et sur le site internet du festival