Play on, le trio infernal qui enflamme vos mardis soirs radiophoniques avec passion depuis des années, vous donne rendez-vous ce mardi dès 19h30 sur la scène de la Bobine pour une soirée à l’ambiance survoltée.

Sélections électroniques sans frontières, DJing raffiné, sens du rythme et du groove… Depuis 2011, l’équipe de Play On se charge d’éveiller vos oreilles à l’actualité musicale la plus pointue et la plus singulière dans le domaine des musiques dansantes. Animés par la flamme de la transmission et la passion du dancefloor, les trois selectas de Campus se muent en DJs le temps d’une soirée à la Bobine qui, entre éclectisme et hédonisme, vous fera chavirer de bonheur : house musique classieuse, riffs de guitare disco langoureux, beats électroniques pointus et racés, World music authentique, Rolling Stone, Youpidou et Phrax Bax se chargent de vous faire frétiller des oreilles et du bassin jusqu’au cœur de la nuit !

They got the taste, you get the groove ! Play On !

Play On l’apéromix, c’est ce soir dès 19h30 à a Bobine !

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.