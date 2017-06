Avis aux curieux et aux passionnés d’art urbain : du 7 au 25 Juin, le Street Art Fest, porté par Spacejunk, s’empare des rues et des murs de Grenoble, mais aussi de Fontaine et du campus.

Fort de l’ambition d’inscrire Grenoble comme une place forte de l’art urbain en Europe, le Street Art Fest grandit d’année en année avec pour volonté de multiplier les occasions et les formats permettant d’illustrer la richesse d’une pratique en plein boom.

Au programme, entre autres : du 5 au 10 juin, pour la première fois, un festival de ciné dédié à la culture street art, mais aussi la réalisation en live d’œuvres, le dévoilement de fresques de toutes tailles, des expositions d’artistes locaux et internationaux, l’ouverture d’un espace de libre création, et beaucoup d’autres surprises… A vous de visiter ce musée à ciel ouvert, au gré de vos envies et de la rencontre des artistes invités!

Le Grenoble Street Art Fest, c’est du 7 au 25 juin à Grenoble

Toutes les infos complémentaires sur le site du festival