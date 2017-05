A la recherche d’aventures musicales hybrides, généreuses, sans frontières ni œillères? Alors poussez la porte de la chaleureuse Bobine ce jeudi 20 avril dès 20h30 pour le plateau d’Asylon Terra + Edda.

L’équipe des bénévoles vous a concocté un programme découverte aux petits oignons (les deux groupes fêtent la sortie de leur premier album dans ce lieu qu’ils connaissent bien), et ça commence fort avec le duo Batterie/Piano Edda qui ouvrira la soirée tout en souplesse. Entre subtilité et efficacité, mélangeant jazz progressif, métal, musique classique et trip hop. ce groupe émergent vous fera traverser toute une gamme d’émotions riches et colorées.

Asylon Terra poursuit sur cette lancée intense, dans un style mêlant pop, jazz progressif, musiques répétitives et certaines musiques électroniques. La maîtrise poly-rythmique à la batterie invite à la transe, tandis que le jeu saturé et la recherche de sons à la basse électrique ouvre les portes au rock. Enfin, la finesse du jeu au clavier dévoile un jazz rugueux et délicat à la fois.

Asylon Terra et Edda c’est le jeudi 20 avril à partir de 20h30 à la Bobine.

