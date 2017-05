Envie de vous lover dans un cocon ouaté nimbé d’étrangeté? Alors rendez-vous avec Superpoze et Marietta ce jeudi dès 20h30 à la Belle Electrique.

Auteur d’un dernier album concis, homogène et infiniment ouvert, le jeune prodige electro Superpoze vous prépare un live à mi-chemin entre techno des bas-fonds et ambient music de ciné en plein air.

La séance se poursuit avec Marietta : ce projet solo et intimiste, signé chez Born Bad records, vous sert sur un plateau d’argent des chansons brutes, lysergiques et mélancoliques, aux tonalités folk, pop et psychédéliques.

Superpoze et Marietta, c’est à la belle électrique le 23 Mars à 20h30.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!

Plus d’infos sur la page facebook de l’événement