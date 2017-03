Avis aux rêveurs lucides et aux utopistes concrets, voire aux citadins désenchantés : du 10 au 23 mars, l’Aémd propose aux Grenoblois de se tourner vers l’Afrique, à l’occasion d’une nouvelle édition du Printemps des poètes qui multipliera les événements dans toute la ville pour éclairer et interroger, sous l’angle de l’engagement, les multiples facettes de l’art poétique propre à un continent trop souvent réduit aux clichés.

Au programme de ce festival ambitieux et pluridisciplinaire, multipliant les propositions artistiques comme autant de pistes pour décloisonner nos imaginaires et réveiller les consciences : une expo, de la danse, un concert de Gaël Faye, des lectures poétiques mais aussi… des tables rondes et d’autres surprises!

Alors, que vous vous sentiez ou pas l’âme d’un poète, venez célébrer l’engagement politique du corps et des mots dans une ville qui, en la matière, peut se targuer d’une riche tradition!

Le Printemps des poètes, c’est du 10 au 23 mars à Grenoble

Retrouvez la programmation complète du festival sur le site Internet du Printemps de Poètes à Grenoble.