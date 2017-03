Avis aux amateurs de nouvelles technologies, de robots en tout genre et de trucs qui vrombissent, mais pas que, avis aussi aux néophytes, aux curieux, bref avis à tous! Ce week-end, les 18 et 19 mars, à Alpes Congrès, aura lieu la deuxième édition de la Maker Faire de Grenoble.

Une maker faire, mais késako? Et bien c’est la réunion sous un même toit de makers : ceux qui font, bricolent, fabriquent, recyclent, rénovent, réparent, inventent et bien plus. C’est le rendez vous des techniques et de la créativité, des arts et des sciences, des inventions les plus ambitieuses et les plus amusantes.

Pour cette deuxième édition, la Casemate a vu les choses en grand et a réuni plus d’une centaine de makers amateurs et professionnel, à Alpes Congrès afin de vous proposer 2000m2 d’innovation et de découverte.

Au programme, des animations, des forums, des makers pitch, et même la présence exceptionnelle du FabLab de la Casemate qui a été délocalisé pour l’occasion. Vous y trouverez aussi des robots, des drônes, de la bière et même votre radio préférée! Bref, y’en auras pour tout les goûts!

Alors on bloque son week end et on se retrouve à Alpes Congrès, les 18 et 19 mars, de 10h à 19h, pour la Maker Faire Grenoble 2017!

Pssst : on vous fait gagner des places ! Restez à l’écoute du 90.8 !

Plus d’infos sur grenoble.makerfaire.com !