Quel meilleur plan pour célébrer l’arrivée du printemps que de danser avec les trois des producteurs house les plus excitants de ces dernières années, à savoir Leon Vynehall, Midland et Marquis Hawkes ? Alors laissez vous séduire par le groove, et rendez-vous à la Belle Electrique ce samedi 25 mars 2017 dès 23 heures.

Incarnant le dynamisme d’une scène britannique qui ne cesse jamais de se renouveler et concepteur d’une house aérienne à base de samples jazzy voluptueux, Leon Vynehall produit et partage une musique qui vient du cœur et touche l’âme des danseurs.

De son côté, aimant s’aventurer, entre expérimentation et efficacité, aux frontières de la techno et de la house, Midland emprunte aussi bien, dans ses mix kaléidoscopiques, à l’héritage breaké UK qu’au style européen plus fluide.

Pour compléter ce plateau relevé, le berlinois MARQUIS HAWKES vous fera taper du pied jusqu’à la fin de la soirée, avec ses tracks clubby innovantes et musclées signées notamment chez Creme Organisation .

Leon Vynehall, Midland et Marquis Hawkes c’est à la Belle Electrique Le 25 Mars à 23H.

Plus d’infos sur le site Internet de La Belle Electrique.