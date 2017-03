Cette semaine du lundi 6 au samedi 11 mars, les slams sessions soufflent leur 10ème bougie à la Bobine !

Tout a commencé en 2006 avec le lancement des slams sessions à la Bobine. Au début, ces sessions étaient animées par Mots Paumés. Rapidement, Boutchou et KiffTout, puis Cathy Ko, Tom Astral, O[n]de Alpha, Noir Arôme et Incognito l’ont rejoint. Le virus poétique les avait pris et ils n’avaient pas la moindre intention d’empêcher sa propagation.

Pour fêter cet anniversaire, un programme intense vous attend : rappeurs en jupe, crooners aphones, beatboxers à dentier, humoristes en tongs, écrivains désengagés, conteurs à rebours, dealers de rêves, débats débiles sans chroniqueurs à deux balles, concerts de ouf sans chanteurs de charme…

10 ans de rencontres mensuelles c’est l’occasion de s’embrasser dans toutes les langues du monde, de faire d’autres expériences textuelles. Les mots nous prêtent leur sagesse, rendons-leur un hommage. En rimes ou en proses, à corps perdu, tympans battants, l’oreille sur le cœur.

Au programme :



Lundi 6 mars 18h59 : Expoétik [Expo] Mots Paumés, Christophe Cornillon, Yann Le Crouhennec

Mardi 7 mars 19h29 : Clubbing Poétique [Apéromix] Mix sons, slam, images

Les DJs : DJ Kapy, SoLuTriCin, Slit, DJ Bob Tracker, No-Luz

Les Slammeurs : Boutchou, Noire Arôme, Tom Astral, O[n]de Alpha

Créations visuelles: VJ Uzako

Mercredi 8 mars Slaminette [Bobinette] Atelier d’écriture gratuit (sur inscription) / 13h59

Scène ouverte d’enfants / dès 7 ans / 1h

Jeudi 9 mars Slam Session édition spéciale

Atelier d’écriture gratuit – 18h28

Scène slam prix libre – 20h29

Scène ouverte. Souvenirs émouvants, drôles, incongrus. Avec la présence d’un gâteau ! 😉

Vendredi 10 mars à 19h29 [Apéroconcert] Mehdi Krüger : chanson urbaine

Samedi 11 mars à 20h29 [Concert] FANTAZIO + Totem (1ère partie)

Concerts Spoken Word

