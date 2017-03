Vous êtes à la recherche d’un remède contre l’ennui et la platitude ? Rien de plus efficace que la musique de Gablé et de Sheik Anorak, que la Bobine vous propose ce jeudi 16 mars 2017.

Rock, folk, musique électronique ou expérimentale, chanson, jazz, no-wave, synth-pop, le son unique de Gablé se nourrit de tout cela à la fois… Mais attention, avec cet ovni fulgurant, bienveillant, et toujours surprenant, on est loin du rock foutraque qui qualifiait le groupe à ses débuts, c’est dorénavant l’harmonie et la cohérence totale d’un bordel organisé en toute liberté qui dominent.

Comment réinventer le sempiternel combo guitare/batterie? Réponse toute personnelle avec Sheik Anorak, projet solo du multi-instrumentiste Franck Garcia. Cette proposition décoiffante, qui oscille globalement entre la no wave, l’indie rock, l’avant-pop, la noise et le free jazz, complètera à merveille le plateau de cette soirée faussement placée sous le signe de l’impro.

Gablé et Sheik Anorak c’est à 20 Heures 30 le Jeudi 16 Mars à la bobine.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!

