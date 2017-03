Du 8 au 11 mars 2017, Grenoble Ecole de Management organise pour la 9ème fois le festival de Géopolitique de Grenoble. Cette année, le festival est placé sous la thématique des villes et de leur pouvoir. Un thème qui fait sens quand plus de 50% de la population mondiale est urbaine et c’est souvent dans les villes que ça se passe : création de mouvements sociaux et politiques, manifestations culturels, emplois, pouvoir, richesse. Les villes sont au centres d’enjeux stratégiques majeurs dans tous secteurs confondus : environnement, économique, culture, technologies, politique, etc.

Pendant 4 jours, plus de 100 experts interviendront dans des conférences et tables-rondes. Au programme également : des projections de documentaires, une exposition organisé en partenariat avec Spacejunk, un concert, des ateliers et jeux et un espace librairie pour aller plus loin.

Voici quelques événements qui ont particulièrement attiré notre curiosité :

Mercredi 8 mars

16h30 – 17h30 : Géopolitique de Tel Aviv avec le Maître de Conférence de Sciences Po Paris Frédéric ENCEL

19h15 – 20h15 : Quel devenir pour le territoires en marge des métropoles ? Avec Frédéric WEILL, directeur d’études à Futuribles

Jeudi 9 mars

13h45 – 14h45 : Demain, la ville ? Avec Jean-Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret

16h – 17h : Atelier cartographie, quand les cartographes racontent la ville sous tension avec Flavie HOLZINGER (Cartopgraphe – Le Monde) Francesca FATTORI (Journaliste-cartographe), Delphine PAPIN (Responsable du service cartographie – Le Monde)

16h30 – 17h30 : La révolution numérique et les villes de demain avec Frédéric CHARLES, directeur de la Stratégie Digitale et de l’Innovation (Suez Smart Solutions) et Henri DE GROSOUVRE, directeur des collectivités publiques (Suez Eau France)

Vendredi 10 mars

9h30 – 10h30 : Hong Kong, ville mondiale, ville de cinéma avec Nashidil ROUIAI, Docteure en gérographie, Univerité de Nantes

11h30 – 12h30 : De l’Europe des villes à la ville Europe avec David COLLE, Enseignant chercheur à Science Po Paris

Samedi 11 mars

15h00 – 16h00 : Grenoble, le pari de la métropole avec Romain LAJARGE, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes

17h00 – 18h00 : Est-il trop tard pour réduire la fracture urbaine ? Table ronde avec Roland CASTRO (Architecte), Eric PIOLLE (Maire de Grenoble), Jean-Marc HUISSOUD (Directeur du festival de Géopolitique)

Le festival ne s’adresse pas exclusivement aux experts, mais à chacun qui est intéressé par les questions de géopolitique. Le programme est gratuit, mais il est obligatoire de s’inscrire auparavant sur le site Internet du festival.

La radio accueille Jean-Marc Huissoud, le directeur du festival de Géopolitique de Grenoble, le mardi 7 mars dans l’Apérophonie.

Pour plus d’informations sur le festival et la programmation complète, rendez-vous sur le site Internet www.festivalgeopolitique.com !