Du rock dans tous ses états, qu’il soit post, pop, bruitiste, simple, math, complexe, instrumental, heavy, efficace, envoûtant, gras, coloré, dansant, ça reste du rock et c’est ce qu’on vous propose pour cette soirée du vendredi 3 mars 2017 à la Bobine avec Totorro et Bee Tricks.

Faisant le pont entre post-rock passionné et mélodies emo, le quatuor rennais de Totorro navigue avec aisance et ambivalence entre complexité et légèreté, sonorités accrocheuses ou plus heavy. Sur scène, le groupe fait bloc pour envoyer un son instrumental mais jamais chiant, recherché mais toujours catchy. Une chose est sûre : le show fini, le public repart conquis!

Bee Tricks jouent quant à eux la carte d’un rock simple et efficace. La belle énergie qui anime ce trio associe en un cocktail détonant des guitares underground soutenues par une connivence basse/batteries directe et envoûtante.

Totorro + Bee Tricks, c’est le vendredi 3 mars à partir de 20h30 à la Bobine

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places.

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement