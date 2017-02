[reafforests] vous invite le samedi 18 février 2017 à fêter la sortie du cinquième et nouvel album d’Owun ainsi que du premier EP de Lynhood. Mais la soirée ne sera pas au complet sans DJ Magnétique.



6 ans après son très remarqué « Fantôme de Gustav », le trio grenoblois mythique Owun composé d’un psychanalyste, d’un barman et d’un instit(dont deux chauves) revient pour délivrer un album monstre et une série de concerts qu’on annonce telluriques. Mariage singulier de shoegaze, noise hardcore, ambient/drone et indie pop, la musique d’Owun contiue de creuser la voie d’une noise pop complexe, habitée et vrombissante.

Le bandcamp d’Owun

Lynhood, c’est un projet solo basse/archet/voix féminin, elle joue de l’architecture et des mouvements de strates pour servir la sidération. L’ambiance rugueuse et délicate qui en résulte peut tour à tour enfouir ou révéler un chant, tisser ou défaire un monde…

Le bandcamp de Lynhood



Au début du silence, à toi! Vrac… Un bout de fer creuse un sillon. Kam kam. Cela ravine intensément et si les yeux te perdent, tourne tourne sur toi-même et creuse avec le corps, DJ Magnétique est au platines.

Owun + Lynhood + DJ Magnétique, c’est le samedi 18 février à partir de 19h30 au 102.





Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places et rendez-vous sur notre page facebook si vous avez envie de gagner un des superbes disques d’Owun ou de Lynhood.