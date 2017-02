Envie de réveiller le Bboy qui sommeille en vous? Alors rendez-vous avec 38ème Parallèle à la Bobine samedi 25 février pour une journée qui mettra à l’honneur toutes les facettes de la culture hip-hop la plus underground. Alors, prêts à plonger dans le groove?

On commence dès 10h avec une masterclass animée par Bboy Laos, danseur français reconnu depuis les années 90 dont le style tout en fluidité en fait une référence du Bboying hexagonal : immanquable!

A peine le temps de se remettre de cette belle rencontre et on enchaîne sur une après-midi dédiée à la danse. Au programme dès 13h, deux salles pour deux ambiances… D’un côté, une jam conviviale et gratuite pour le simple frisson de rentrer dans le cercle, de l’autre, des battles ouvertes à tous entre groupes tirés au sort par le public. Ces défis physiques et artistiques seront mis en musique par les DJs Goodka, Coolkam, Mahil et Keysong, accompagnés au mic’ par MC Akram et MC Jordé. Comptez sur tout ce beau monde pour chauffer à blanc le dancefloor!

Après l’effort, le réconfort, assuré par une soirée hip-hop gratuite avec un vernissage du graffiti-artiste Keusré, un concert de rap et une soirée DJs festive et généreuse jusqu’à 1h du matin.

Enfin, pour faire vivre l’esprit de partage jusqu’au bout, pensez à prendre vos vieux vêtements. Une association humanitaire fera une collecte.

Parallel Jam, c’est le Samedi 25 Février dès 10h à la Bobine.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places.

