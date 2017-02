Vendredi soir, on vient se tenir chaud au Centre d’Art Bastille grâce à Reafforests qui nous offre un plateau live noisy oscillant entre gros son extatique et splendeurs introspectives.

Figure de proue de la scène drone/avant-folk italienne, MaiMaiMai, puriste de la synthèse digitale, flirte avec l’occulte en proposant un son abyssal, fascinant et onirique construit autour d’épais gouffres ambient. Évoluant habituellement dans des dispositifs live aux allures d’installations, le set sera ici recentré sur son contenu le plus brut.

Le bandcamp de MaiMaiMai

Quintet math/noise conquérant, l’armada Pauwels c’est le meilleur rock : électrisé, grisant, narratif et abrupt. Mais boueux. Boueux et lumineux sans prévenir. Des torrents qu’on croirait être une pluie fine et colorée. Alors chaussez vos bottes de sept lieues, et partez sans plus tarder en voyage avec eux!

Le bandcamp de Pauwels

MaiMaiMai + Pauwels, c’est le vendredi 24 février au Centre d’Art Bastille à partir de 20h30.

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.