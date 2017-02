Aller hors pistes, c’est une certaine prise de risques, mais qu’est-ce que c’est excitant d’aller sur un terrain où peu ont mis les pieds avant et de découvrir la surprenante variabilité du terrain. Pour aller hors pistes, il faut une certaine expérience et expertise, parce que la découverte peut s’avérer surprenante, le terrain n’étant pas toujours très prévisible.

Les deux acteurs Annéciens le Brise Glace, salle de musiques actuelles, et SOYOUZ folklore moderne, agence de booking, semblent faire deux aventuriers parfaitement expérimentés pour aller hors pistes à la découverte d’artistes pointus, exigeants et pas encore assez connu sur la scène de musique indé et émergent.

Du 10 au 18 février, vous auriez l’occasion de découvrir ou, pour les aventuriers, de redécouvrir une vingtaine de groupes et d’artistes à Annecy dans le cadre de l’édition 2017 du Festival Hors Pistes au Brise Glace, en lieu secret et inimaginable, en bibliothèque, à l’heure du gouter, en bar ou tout simplement de manière surprenante dans les rues de la ville.

Un aperçu rapide de la programmation :

Vendredi 10 février, des guitares folks et blues pour le lancement du festival au Brise Glace avec Bror Gunnar Jansson + Karl Blau + William Z. VIllain

Samedi 11 février, grande fiesta à la Manufacture de Vinyles avec Mambo Chick + Keeto + Francky goes to Point-à-Pitre

Dimanche 12 février et lundi 13 février, projection du documentaire musical sur Les Stoogs GIMME DANGER

Mardi 14 février, soirée pop et folktronica avec notamment le groupe annécien Melatonin + Satellite Jockey + La Grosse Chorale du Brise Glace

Mercredi 15 février, c’est du post punk qui vous donnera la chair de poul : HMLTD + Kite Base

Jeudi 16 février, un programmation qui tâte le terrain du psychédelisme expérimental avec BCUC + Hyperculte

Vendredi 17 février, trois line-ups pour trois lieux différents : Les Marquises // Pogo Car Crash Control // GaBlé + Mendelson

Samedi 18 février, ça va bouger les fesses sur les dancefloors dès le goûter avec GaBlé // Yuksek + Buvette // Rubin Steiner

Le programme complet de tous ces événements est sur le site Internet du FESTIVAL HORS-PISTES.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places !