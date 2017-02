Jeudi soir, on change nos bottes d’hiver contre les tongs et on se dirige tout droit à la Source à Fontaine pour un plateau qui sent bon les rythmes ensoleillés des Caraïbes.

Poète, romancier, musicien, slameur, Anthony Joseph relie son phrasé à un groove puissant, ancré dans son héritage culturel caribéen. Il en fait le fil conducteur de son dernier album, le magistral Caribbean roots. Avec les musiciens de Kumaka, les îles de cet archipel musical ne font plus qu’une, mais conservent leurs propres identités. Le tumbélé rejoint le calypso et la soca s’acoquine avec l’afrobeat et le jazz pour une transe proche du vaudou.

Rythmes massifs et textures analogiques… des airs de films cultes dans une autofiction aux dégradés Pantone, boucles lourdes, mélodies entêtantes et textes crus. Tout porte à croire qu’il s’agit de l’empreinte unique de Cabadzi. Ce projet est pourtant le fruit d’une rencontre capitale, avec le réalisateur Bertrand Blier. Un lien d’amitié s’est créé et l’idée d’écrire des morceaux à partir des dialogues de ses films s’est mise en marche. Les images et les textes de Blier sont détournés, remixés par le dessin et l’animation, portés par une musique actuelle et incandescente.

Anthony Joseph + Cabadzi x Blier, c’est le jeudi 16 février 2017 à la Source à Fontaine.

