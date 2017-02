Ce vendredi 10 février un plateau rock noise vous attend à la Source à Fontaine avec deux groupes qui font partie de la scène rock française qui n’a pas arrêté de nous surprendre !

On s’est pris une grosse claque en écoutant 1=0 ! C’est assez difficile de mettre des étiquettes sur ce groupe : à la fois rock, mais aussi quelque part entre slam, spoken word et un rap qui s’est trompé de chemin et a pris la direction vers le shoegaze. Sur scène, on sent la voix et les instruments qui sont en colère, qui crient, qui parlent et pleurent. 1=0 se trouvent quelque part entre la poésie et de la noise, toujours engagés, toujours enflammés.

Le bandcamp de 1=0

Et avant, histoire de bien préparer la salle, c’est Et Après ?, le groupe grenoblois défendu depuis quelques années par la radio et qu’on ne peut pas assez mettre en avant : concise et enragée, la musique de Et Après ? se nourrie des ambiance de Programme, Fugazi, Shellac ou Nirvana. Ils ont choisi le français pour exprimer les maux d’une génération en prie aux doutes et à la rage. Sur scène, des riffs à l’énergie tenace et des rythmiques implacables servent un dialogue brut et sincère entre les musiciens. BIG NEWS : le premier album studio sortira enfin en 2017 !

Le bandcamp de Et Après ?

1=0 + Et Après, c’est le vendredi 10 février à partir de 20h30 à la Source à Fontaine.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places.

Plus d’infos sur le site Internet de la Source et dans l’événement facebook.