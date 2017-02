Du 17 janvier au 21 janvier 2017, le festival des Maudits Films revient pour sa 9ème édition et avec une programmation de film bis éclectique qui traverse les décennies et les genres. Comme le nom du festival l’indique ce sont des films « maudits », des œuvres méconnues ou peu vues qui sont mis en lumière. Chaque film sélectionné a porté d’une manière ou d’une autre la poisse : pas de peau au moment de la diffusion, une malédiction lors de la réalisation et ainsi de suite.

Une semaine intense attend les cinéphiles curieux qui pourront participer à la remise du prix du public pour les films faisant partie de la section « compétition » du festival. Autour de chaque séance, un invité (acteurs, réalisateurs, écrivains, programmateurs, etc.) présente, analyse ou discute simplement les films maudits.

Le programme en un coup d’œil :

Mardi 17 janvier 2017 : Le Retour des Morts-vivants, Film américain de 1984, réalisé par Dan O’Bannon, présentée par Clément Pelissier, universitaire ;

Mercredi 18 janvier 2017 : Le 6ème continent, Film américano-britannique de 1975, réalisé par Kevin Connor // Troublez-moi ce soir, Film américain de 1952, réalisé par Roy Ward Baker

Jeudi 19 janvier 2017 : Les Petites Formes ( A FISTFULL OF DROOL- 2008 – 3mn // LE COLOCATEUR – 2012 – 13mn // DANS LE ROUGE- 2011 – 7mn) // La Griffe de Frankenstein, Film britannique de 1973, réalisé par Antony Balch – interdit aux -16ans lors de sa sortie en salle, présentation par Adrien Clerc ; Hitcher, Film américain réalisé par Robert Harmon, Séance présentée par Benjamin Cocquenet, des Ateliers de la Rétine // Larry le dingue Mary la garce, Film américain de 1973, réalisé par John Hough, Séance présentée par Benjamin Cocquenet, des Ateliers de la Rétine ;

Vendredi 20 janvier 2017 : Big Racket, Film italien de 1976, réalisé par Enzo G. Castellari, Séance présentée par Éric Peretti // Épouvante sur New York, Film américain de 1982, réalisé par Larry Cohen, Séance présentée par Éric Peretti // Le Dernier face à face, Film italo-hispanique de 1967, réalisé par Sergio Sollima, Séance présentée par Éric Peretti // Les Griffes de la nuit, Film américain de 1984, réalisé par Wes Craven, Séance présentée par Frédéric Thibaut, co-programmateur du Festival Extrême Cinéma organisé par la Cinémathèque de Toulouse et par Emmanuel Levaufre, auteur de « Wes Craven, quelle horreur ? » ;

Samedi 21 janvier 2017 : COURTS MAUDITS 2017 (MARGAUX – de Joséphine Hopkins, Rémy Barbe, Joseph Bouquin) // UPIR – de Laura Rambault // LES INTRUS – de Nicolas Beyra // ROUGE FEMME – de Marion Ains // JULES // GRAÜ – Emmanuel Herman, Sébastien Roche // LE PLAN – de Pierre Teulières // …MAIS PAS AVEC TOUT LE MONDE – de Nicolas Monfort, Clotilde Delcommune, Sébastien Marchetti // INFINIMENT AMER – de Yann Flandrin) // Le Maître du monde, Film américain de 1954, réalisé par Lee Sholem, séance présentée par Éric Peretti // Soirée « Grindhouse » : A Gun for Jennifer, Film américain de 1997, réalisé par Todd Morris – interdit aux -16 ans lors de sa sortie en salle, Séance présentée par Frédéric Thibaut, co-programmateur d’Extrême Cinéma // Soirée « Grindhouse » : DOA: Dead or alive, Film américano-honkongais de 2006, réalisé par Corey Yuen, Séance présentée par Éric Peretti ;

