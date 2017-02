Post-punk, cold wave & rock’n’roll – la date incontournable à ne pas rater en ce début d’année à la Bobine avec Frustration et Tisiphone !

Le groupe le plus nerveux, attachant et emblématique de la scène française est de retour avec son nouvel album « Empires of Shame », aussi incisif que définitif. Un truc à la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke, et Joy Division. Devenus avant-gardistes à la quarantaine commençante, cinq mecs se sont retrouvés investis d’une grâce étrange, entre l’éclosion du génie et l’alignement de planètes.