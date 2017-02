Plein d’énergie positive ce samedi soir à La Bobine avec les Berlinois CAMERA et les Chambériens Don Glow ! Préparez-vous à du krautrock enflammé, une attitude résolument punk, quelques empreints psyché et des projections cosmologiques.

CAMERA, trio guitare-clavier-batterie, joue un krautrock comme on l’entend rarement : des mélodies lancinantes qui s’incrustent dans le cerveau, des répétitions subversives, un acharnement rythmique … bref, du son qu’électrise les oreilles ! Tantôt dense tantôt raffiné, tantôt calme tantôt déchaîné, l’album « Phantom of Liberty », sortie en 2016, dégage une énergie créatrice qui fait du bien à la scène rock !

Le bandcamp de CAMERA

En première partie on pourra applaudir les Don Glow qui ont réussi à allier leur amour du garage sonique, du punk primal et du heavy sabbathien. L’incandescence de leur musique est invoquée par les mélodies et les rythmes, se réinventant au fil des morceaux, à chaque mesure et où guitare spatiale, basse sur orbite et batterie vaudou ne sont que vecteurs à l’écoute de ses désirs.

Le bandcamp de Don Glow

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places !

Plus d’infos sur le site Internet de la Bobine et dans l’événement facebook !