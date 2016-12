Juste avant de partir en vacances, la Source vous a préparé un plateau qui envoie du lourd musicalement et visuellement avec Doctor Flake et Uzul Prod.

Depuis une douzaine d’années, Doctor Flake pioche dans l’héritage audio en tout genre (musical, radiophonique, poétique) pour trouver les textures qui nourriront un processus créatif singulier. L’univers de Doctor Flake allie poésie, mélancolie, énergie hip hop et dimension visuelle et transporte les auditeurs dans une transe mélodique. 2016 sera l’occasion de découvrir « Environnemental » : un voyage visuel et sonore délicieusement contemplatif.

Derrière le projet Uzul Prod il y a Stef aka Uzul aux machines, Tit’o à la guitare et à la voix et Nicoticot s’occupe de vous mettre des étoiles dans les yeux avec ses créations vidéos et VJing. Ensemble ils pénètrent dans un univers où les basses massives et contorsionnées et les rythmiques claquantes se parent de samples ethniques se confrontant à des guitares mélancoliques ou très énervées. Et tout ça avec un set vidéo scotchant ! Ça promet un live intense, véritable témoignage de la marche d’un monde coincé entre occident et survivances ethniques.

Doctor Flake et Uzul Prod, c’est le jeudi 15 décembre à partir de 20h30 à la Source !

