Les Barbarins Fourchus vous donnent rendez-vous le samedi 17 décembre pour danser débout et assis au Pasha Disco Club.

Deux heures de danse rythmées par un orchestre issu du collectif Barbarins Fourchus – sur les plus grands tubes Disco/Funk : de Donna Summer à Vopli Vidopliassova, de James Brown à T-ara (티아라 – 보핍보핍), en passant par Bonney M, Пеп-си (Pep-see), ou encore Florin Salam, Falco et ハナエ -「神様はじめました」MVオフショット !

Le Pasha Disco Club ou l’histoire méconnue et drôle de la « Disco Propaganda » : la conquête de l’Est par la musique Disco. A grand coup de boule à facettes et à dos de pattes d’éléphants, les descendants illégitimes de Raspoutine (Irina, Sinanobu et Junior), fondateurs du Pasha Disco Club, vous commentent cette aventure hors du temps entre Minsk et Tokyo – tandis que le grand orchestre de Pasha Petrovich exécute fiévreusement les derniers hits Biélorusses ou Coréens.

Assistez à l’élection du Pasha (le meilleur danseur-assis) et devenez Miss Pasha en faisant du dancefloor votre Datcha!

Le Pasha Disco Club, c’est le samedi 17 décembre 2016 à la salle noire.

Plus d’infos sur le site Internet des Barbarins Fourchus.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places !