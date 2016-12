Si vous avez besoin de prendre une pause de l’hiver, on vous conseille de ne pas rater le concert de Francky Goes to Point-à-Pitre ce jeudi 8 décembre à la Bobine ! Ambiance tropicale garantie !

Francky Goes to Point-à-Pitre, trio des Iles Tourangelles, fait transpirer un noise rock dansant avec des grands coups de guitares tropicales. La formation foutraque est reconnue unanimement pour ses palmiers gonflables, ses chemises qui brûlent les yeux et ses claquettes dépareillées, le trio a réussi à construire un pont entre Chicago, Bamako et les Antilles sans y avoir jamais foutu les pieds. Musicalement, on est sur du « heavy coupé-décalé » intransigeant mâtiné de power-zouk transcendantal. C’est violent, tendu et ça sent les tropiques et le surf sauvage. Bref du gros son math-zouk-rock !

Le bandcamp de Francky Goes to Point-à-Pitre

Dès son premier album paru en 2012, CHROMB!, ce quatuor du Beaujolais (claviers, sax/voix, basse, batterie) s’est débarrassé de ses réflexes jazz pour tendre vers une écriture plus fournie, qui rompt franchement avec l’idée du thème prétexte à l’improvisation. On croise dans sa musique les influences de John Zorn, Soft Machine, Pierre la Police ou Melt Banana, sans que l’une d’elles ne prenne l’avantage sur l’autre. CHROMB ! ne s’interdit rien, des évidences pop au bruitisme sauvage, mêlant rigueur et dadaïsme au service d’un son massif qui lui est propre.

Le bandcamp de CHROMB!

CHROMB! + Francky Goes to Point-à-Pitre, c’est le jeudi 8 décembre 2016 à partir de 20h30 à la Bobine.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places.

Plus d’infos sur le site de la Bobine !