Ce samedi 26 novembre, La Belle Electrique a programmé une soirée électro comme on les aime avec un plateau techno bien prometteur avec Stephan Bodzin, l’un des sorciers de la musique électronique dont le son minimaliste et envoûtant est reconnaissable entre 1000. À ses côtés, le pionnier, inspirateur du hardcore français, The Driver, alias Manu le malin qui mixera dans une veine plus techno. On y trouvera aussi Simon Henner en solo avec le projet FRENCH 79, entre électro et synth-pop et Pause, ce personnage rempli de contradictions qui se situe quelque part entre calme et violence.

Tenez vous prêt pour ce rendez-vous incontournable !

STEPHAN BODZIN, + THE DRIVER, + FRENCH 79 + PAUSE, c’est le samedi 26 novembre à partir de 23h00 à la Belle Électrique.

Restez à l’écoute du 90.8 et tentez de gagner vos places.

Plus d’info sur le site de la Belle Electrique.